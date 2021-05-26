شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار العزم السلبي– تحليل- 26-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد حتى هذه اللحظة لدى سعر النحاس لنلاحظ استمرار تقديمه لتداولات جانبية مؤقتة محاولا بذلك التقاط العزم السلبي والمطلوب لاستئناف الهجوم التصحيحي الهابط المقترح سابقا.

نذكر بأهمية ثبات الحاجز الأولي المتمثل بمستوى 4.7000 ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية للفترة الحالية قرب مستوى 4.3700 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتدة نحو 4.1300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5850 و 4.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط