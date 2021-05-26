شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأدنى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأدنى له منذ 13 من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الاسترالي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع التطلع لحديث عضو اللجنة الفيدرالية ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 0.7778 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7752 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7780، بينما حقق الأدنى له عند 0.7748، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأمس عند مستويات 0.7751.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.5% والتي 0.4% في آذار/مارس الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أعمال البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 2.4% مقابل تراجع 1.5% في الربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.9%.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى ما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز حيال تنظيم التأمين في حدث عبر الإنترنت يستضيفه المنتدى الدولي للتأمين التابع للجمعية الوطنية للتأمين، وذلك قبل أن يطلع علينا كوارلز مرة أخرى اليوم للحديث عن التوقعات الاقتصادية في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز هتشينز للسياسة المالية والنقدية.