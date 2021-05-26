شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نيوزيلندا الاحتياطي يبقي على أسعار الفائدة صفرية والأنظار على حديث أور والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 26 من أيار/مايو البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع الثامن على التوالي بالإضافة للبقاء على حجم مشتريات الأصول يهدف تعزيز حجم التحفيز النقدي عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي حنى حزيران/يونيو 2022، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة، وقبل المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدرين أور في ولينغتون.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدي المركزي النيوزيلندي أعربوا خلال الاجتماع عن توقعاتهم بأن يكون التضخم عند 2.6% في الربع الثاني من هذا العام 2021، وأنه بحلول الربع الثاني من 2022 قد يكون عند 1.5% قبل أن يبدأ في الارتفاع من الربع الثاني 2022، مع الإفادة بأنهم سوف يحافظوا على الإعدادات التحفيزية لحين وصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى نقطة المنتصف، وأن برنامج الإقراض لم يتغير، ومع الإشارة إلى أنهم بصدد الحفاظ على الإعدادات النقدية التحفيزية حتى التأكد من تحقيق الأهداف المتعلقة بالتضخم والتوظيف.