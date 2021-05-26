شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الميزان التجاري النيوزيلندي خلال آذار/مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر الميزان التجاري لشهر نيسان/أبريل والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 388 مليون دولار نيوزيلندي مقابل 39 مليون دولار نيوزيلندي والتي عدلت من فائض 33 مليون دولار نيوزيلندي في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى ما قيمته 90 مليون دولار نيوزيلندي.

وفي نفس السياق، أظهر القراءة السنوية لمؤشر الميزان التجاري تقلص الفائض إلى ما قيمته 0.73 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 1.70 مليار دولار نيوزيلندي في آذار/مارس، وجاء ذلك مع أظهرت قراءة مؤشر الصادرات انخفاضاً إلى ما قيمته 5.37 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.69 مليار دولار نيوزيلندي في آذار/مارس، كما أوضحت قراءة الواردات تراجعاً إلى ما قيمته 4.98 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 5.66 مليار دولار نيوزيلندي.