شكرا لقرائتكم خبر عن العبد اللطيف يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم العبد اللطيف (2340) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول جني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير في جلسته ما قبل الأخيرة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول أيضاً تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.68% بما يعادل 0.45 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.90، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.60 ومستوى المقاومة 30.00.