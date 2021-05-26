شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جبل عمر (4250) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.48% ليكسب السهم نحو 80 هللة، وذلك وسط تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 34.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.95 ومستوى المقاومة 34.70.