شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.20% ليكسب السهم نحو 22 هللة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 18.14 ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.14، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.40 ومستوى المقاومة 19.00.