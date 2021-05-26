شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم أرامكو السعودية (2222) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وذلك بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.14% ليكسب السهم نحو 5 هللة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 35.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 36.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.15 ومستوى المقاومة 35.85.