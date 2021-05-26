شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشرقية يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت الشرقية (3080) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم في آخر جلساته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما كبح من مكاسب السهم ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.40% ليكسب السهم نحو 20 هللة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 47.50، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 54.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.15 ومستوى المقاومة 52.70.