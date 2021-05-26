شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل يرتفع من جديد – تحليل صباحي – 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع السلع طويلة الأجل (TDAI) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.31% بما يعادل 92.39 نقطة، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول المؤشر تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما قد يكبح من مكاسب المؤشر القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 7,040.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 7,500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,000 ومستوى المقاومة 7,500.00.