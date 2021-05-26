شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 6812 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يشهد انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 6750 نقطة كمستوى اول ثم 6600 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,795 بينما مستوى المقاومة هو 6,832 نقطة