شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 10608 نقطة، ملامسا لخط الاتجاه الصاعد قصير الاجل المكسور لاسفل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على المؤشر لاسفل للوصول لمستوى الدعم 10300 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10750 نقطة

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,536 بينما مستوى المقاومة هو 10,645 نقطة