شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 410 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 395 فلس كمستوى اول ثم 375 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 425 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 405 فلس وبين مستوى المقاومة هو 415 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط