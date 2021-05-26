شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجلف (GPI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 26.20 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يشير الى امكانية ان يعيد السهم اختبار مستوى الدعم 25 فلس، وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى 22 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28.50فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 25.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 26.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط