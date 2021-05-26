شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ت (GINS) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 845 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 795 فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض للوصول لمستويات قد تصل الى 750 فلس كمستوى اول ثم 620 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 850 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 750 فلس وبين مستوى المقاومة هو 830 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط