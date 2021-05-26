شكرا لقرائتكم خبر عن كابلات (CABLE) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 827 فلس، لينزلق بذلك السهم مرة اخرى اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم التحرك لاسفل لاعادة اختبار مستوى الدعم 810 فلس، وفي حالة اختراقه فقد يصل الى 730 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 880 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 813 فلس وبين مستوى المقاومة هو 830 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط