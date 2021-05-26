شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا (MAZAYA) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق الثلاثاء منخفضا عند مستوى 81.30 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك مما يشير الى امكانية ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 77 فلس كمستوى اول ثم 67 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 78.9 فلس وبين مستوى المقاومة هو 83.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط