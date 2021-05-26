شكرا لقرائتكم خبر عن منازل (MANAZEL) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 54.80 ريال، مخترقا بذلك المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 50 ريال كمستوى اول ثم 42 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 52.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 56.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط