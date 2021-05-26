شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 40.80 فلس، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 39 فلس، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 38 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 39.4 وبين مستوى المقاومة هو 44.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد