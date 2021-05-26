الاقتصاد

المعدات (EQUIPMENT) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 26-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 38.50 فلس منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 33 فلس شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.
 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 37 وبين مستوى المقاومة هو 39 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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