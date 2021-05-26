شكرا لقرائتكم خبر عن المعدات (EQUIPMENT) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 38.50 فلس منخفضا بشكل طفيف مقارنة باغلاقه السابق، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 33 فلس شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 37 وبين مستوى المقاومة هو 39 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط