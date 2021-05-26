شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 2.919 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 2.85 ريال، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى المقاومة 3.10 ريال كمستوى اول في الاجل القصير، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 2.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.87 وبين مستوى المقاومة هو 2.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد