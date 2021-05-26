شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الدوحة (DHBK) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 26-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 2.702 ريال، ثم ارتفع ليغلق عند مستوى 2.819 ريال، مرتفعا مقارنة باغلاقه السابق، وفي ظل استمرار الاداء السلبي على المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية والذي اطلق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 2.63 ريال كمستوى اول ثم 2.45 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.92 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.70 وبين مستوى المقاومة هو 2.83 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط