شكرا لقرائتكم خبر عن «يلو» تقدم الصيانة المتنقلة في مقرات الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن الشراكة الإستراتيجية بين شركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» ونخبة من الأندية الرياضية السعودية ، تواجد فريق الصيانة المتنقلة بالشركة خلال الأيام الماضية في مقرات الأندية التي ترتبط معها «يلو» بعقود رعاية في الموسم الحالي، لفحص وإجراء الصيانة اللازمة على سيارات الشركة المقدمة للأندية ضمن عقد الرعاية، واستمع فريق الصيانة لكافة الملاحظات، وقام بمعالجتها وتقديم الخدمة المطلوبة بما يضمن سلامة قائد المركبة والركاب داخلها بشكل آمن.

وعن تقديم خدمة الصيانة المتنقلة داخل مقرات الأندية تحدث الأستاذ ناصر القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» قائلًا: نعتز في شركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» بدعم الحركة الرياضية في بلادنا من خلال رعاية خمسة أندية مجتمعة من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الاتحاد، الرائد، الفيصلي، ابها والباطن)، مما يعكس رسالة الشركة في القيام بدورها تجاه مجتمعها من خلال النشاط الرياضي الذي يُعدّ من الأنشطة الرئيسية التي تجد المشاركة والمتابعة من شريحة واسعة من المجتمع، بالإضافة إلى مبادرات وبرامج الشركة في مجالات متعددة أخرى منبثقة من إيمان «يلو» بتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية الذي تأخذه على عاتقها إيمانًا منها بأنه واجب عليها تجاه المجتمع، ونحرص في «يلو» على أن تكون شراكتنا مع الأندية تجسيدًا حقيقيًا لمعنى الشراكة الحقيقية والمستمرة، فنعمل سويًا على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تنعكس نتائجها إيجابًا على المجتمع، وتواجد فرق الصيانة بشكل دوري في مقرات الأندية يأتي ضمن حرصنا على الصيانة الدورية للمركبات وحفاظًا على أعلى درجات الأداء حرصًا على سلامة كل مَن يستخدمها، وسرعة إجراء الصيانة أثناء تواجد اللاعبين والإداريين لتأدية مهامهم داخل مقر النادي.