شكرا لقرائتكم خبر عن «يلو» تقدم الصيانة المتنقلة في مقرات الأندية والان نبدء بالتفاصيل
وعن تقديم خدمة الصيانة المتنقلة داخل مقرات الأندية تحدث الأستاذ ناصر القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» قائلًا: نعتز في شركة الوفاق لتأجير السيارات «يلو» بدعم الحركة الرياضية في بلادنا من خلال رعاية خمسة أندية مجتمعة من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الاتحاد، الرائد، الفيصلي، ابها والباطن)، مما يعكس رسالة الشركة في القيام بدورها تجاه مجتمعها من خلال النشاط الرياضي الذي يُعدّ من الأنشطة الرئيسية التي تجد المشاركة والمتابعة من شريحة واسعة من المجتمع، بالإضافة إلى مبادرات وبرامج الشركة في مجالات متعددة أخرى منبثقة من إيمان «يلو» بتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية الذي تأخذه على عاتقها إيمانًا منها بأنه واجب عليها تجاه المجتمع، ونحرص في «يلو» على أن تكون شراكتنا مع الأندية تجسيدًا حقيقيًا لمعنى الشراكة الحقيقية والمستمرة، فنعمل سويًا على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تنعكس نتائجها إيجابًا على المجتمع، وتواجد فرق الصيانة بشكل دوري في مقرات الأندية يأتي ضمن حرصنا على الصيانة الدورية للمركبات وحفاظًا على أعلى درجات الأداء حرصًا على سلامة كل مَن يستخدمها، وسرعة إجراء الصيانة أثناء تواجد اللاعبين والإداريين لتأدية مهامهم داخل مقر النادي.