شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب ذروة عدة أشهر مع نزول الدولار والان نبدء بالتفاصيل
وصعد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية مسجلا 1885.47 دولار للأوقية بعدما نزل بما يصل إلى 0.5% في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1886.50 دولار.
وقال محللون: إن الأسباب الرئيسية لبلوغ الذهب 1885 دولارًا ضعف الدولار وتعافي الطلب على الاستثمار، وغياب أي تهديد رئيسي بالتقليص من جانب مجلس الاحتياطي على المدى القصير.
ونزل مؤشر الدولار 0.3% لأقل مستوى منذ 7 يناير مقابل عملات رئيسية مما يقلل تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.
هذا العام والعام القادم، لكن تعليقات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، دعمت وجهة النظر القائلة إن السياسة ستظل دون تغيير لبعض الوقت.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.1% إلى 2758.16 دولار للأوقية،
وهبطت الفضة 0.3% إلى 27.72 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1175 دولارًا.