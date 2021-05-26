شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع قرب ذروة عدة أشهر مع نزول الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عكست أسعار الذهب الاتجاه، أمس الثلاثاء، لتصعد صوب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر، مدعومة بضعف الدولار وعائدات السندات بعدما أكد مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي دعمهم لاستمرار السياسة النقدية الميسّرة لبعض الوقت.

وصعد الذهب 0.2% في المعاملات الفورية مسجلا 1885.47 دولار للأوقية بعدما نزل بما يصل إلى 0.5% في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1886.50 دولار.

وقال محللون: إن الأسباب الرئيسية لبلوغ الذهب 1885 دولارًا ضعف الدولار وتعافي الطلب على الاستثمار، وغياب أي تهديد رئيسي بالتقليص من جانب مجلس الاحتياطي على المدى القصير.

ونزل مؤشر الدولار 0.3% لأقل مستوى منذ 7 يناير مقابل عملات رئيسية مما يقلل تكلفة الذهب لحاملي العملات الأخرى.

هذا العام والعام القادم، لكن تعليقات من عدد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، دعمت وجهة النظر القائلة إن السياسة ستظل دون تغيير لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 1.1% إلى 2758.16 دولار للأوقية،

وهبطت الفضة 0.3% إلى 27.72 دولار، في حين استقر البلاتين عند 1175 دولارًا.