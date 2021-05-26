شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط بأكثر من 400 ألف برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن تراجع مخزون النفط في البلاد بنحو 439 ألف برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 2.2 مليون برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين بحوالي مليوني برميل فيما هبط مخزون المقطرات بنحو 5.1 مليون برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.