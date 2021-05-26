شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تؤكد على أهمية التجارة الإلكترونية لصناعة التواصل الاجتماعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح المدير المالي لشركة "تويتر" "نيد سيجال" أن التجارة الإلكترونية تتزايد أهميتها يوما بعد آخر، وأنها ستكون أكثر أهمية لصناعة التواصل الاجتماعي خلال السنوات القليلة المقبلة.



وأضاف "سيجال" أن شركات التواصل الاجتماعي عليها الاستعداد جيدا للانخراط في التجارة الإلكترونية بحيث يتاح لمستخدمي شبكات "تويتر" و"فيسبوك" وغيرهما بالنقر على زر ما لشراء غرض أو سلعة أو خدمة.



وأشار إلى أن مستخدمين كثيرين يفتحون "تويتر" من أجل الاطلاع على آراء الخبراء بشأن منتجات أو سلع معينة مثل الجوالات أو الأحذية أو الساعات وما أشبه.



ويرى "سيجال" أنه ربما يكون من الضروري تطوير منصة "تويتر" لإتاحة شراء المنتجات والخدمات مباشرة وبشكل فوري أثناء الدردشة.



تجدر الإشارة إلى أن "تويتر" قد صرحت في مارس/آذار الماضي أنها تختبر خواص جديدة من بينها إتاحة الشراء وخيارات التسوق.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تويتر" بنسبة 0.1% إلى 57 دولارا، وسجل أعلى سعر عند 57.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 56.4 دولار.