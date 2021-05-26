شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على عجوز أمريكي تاه 17 ليلة في الغابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عثرت السلطات الأمريكية على صياد في العقد السابع من العمر، على قيد الحياة، بعدما أمضى 17 ليلة في غابات ولاية أوريغون وحيداً بعد أن تاه في الطريق خلال العودة إلى منزله، وفق ما نشرته وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء.

وكانت أسرة الصياد هاري بيرلي أبلغت السلطات بفقده، بعدما ذهب في رحلة تخييم تخييم في منطقة توكيتي، ألا أنه لم يعد إلى منزله في الموعد المقرر في الثامن من الشهر الجاري، وفق ما نشرته «سي إن إن».

وبحسب بيان لشرطة مقاطعة دوجلاس، انضمت أطقم البحث والإنقاذ من 15 وكالة، بما في ذلك خفر السواحل وخدمة الغابات في البحث عن بيرلي، وبعد 17 يوماً من تمشيط برية ولاية أوريغون، عثرت الفرق على المسن سالماً.

وخلال رحلة البحث عن الصياد، عثر رجال الإنقاذ على مدى الأسبوعين التاليين على بقايا الملاجئ التي أنشأها العجوز أثناء ضياعه في البرية، وبعد ظهر الأحد، اكتشفوا بيرلي في أحد ملاجئه.

وفي البداية، عثر رجال الإنقاذ على سيارة بيرلي مرة في 8 مايو/ أيار الجاري، ولم تتوفر لديهم أي معلومات أخرى بشأنه، إلا بعد مرور أكثر من أسبوع، بعدما وجدوا ملجأ مؤقتاً وصندوقاً خاصاً به في المنطقة برية.

وأكد مكتب عمدة مقاطعة دوجلاس، الإثنين، أن بيرلي يتعافى في مستشفى المنطقة بعدما نقله رجال الإنقاذ جواً من منطقة البحيرات، وقال المحققون، إنه عندما اكتشفت أطقم البحث بيرلي، كان يسير واشتكى من آلام طفيفة، لكن حالته مستقرة.