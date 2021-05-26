حتى الرقميّ له تلويثه

حتى أنت أيها الرقمي؟ انضم إلى حشود الأعراض الجانبية للمدنية الحديثة عنصر إيذاء جديد: التلوث الرقمي. إذا كان الرقمي لا جسم له، صفراً كان أو واحداً، فإن آثاره تنال من سلامة الكوكب بكامله. لك أن تتخيل أعداد الحواسيب والجوالات وغيرها من الأجهزة والآلات التي تستخدم الرقمي، فهذا المجموع الرهيب يشكل 4% من نسبة غازات الاحتباس الحراري. النسبة نفسها تنمو بنسبة 8% سنوياً. تلك الأربعة ستتغول، تصير 60% سنة 2040.

ما رأيك في أن نغير الموضوع ونستريح من الصداع النسبوي الذي لا تقوى عليه إلا الدول العظمى، التي لا تريد صناعاتها أن تحل المشكلة؟ تعالَ نُلقِ نظرة شجيّة على التلوث الرقمي الذي تحدثه فئات عربية شتى، مراهقين وشباناً وكهولاً، يملأون المواقع والحسابات الخاصة في وسائط التواصل الاجتماعي بركام لا يحصى الغث فيه.

هذا التلوث الرقمي يضع ميراث التربية والأخلاق في الميزان. لا يعقل أن يكون العبث بأعظم إنجازات العلم والتقانة في كل تاريخ الإنسانية نابعاً من تنشئة سليمة. لا داعي إلى الخجل والتواري وراء الذرائع، فالطرفان المسؤولان هما الأسرة والمدرسة.

ما هي العوامل غير المساعدة التي جعلت نسبة السلبيات تفوق بكثير الإيجابيات في المساحات التي يحتلها الشباب العربي تحديداً على الشبكة العنكبوتية؟ لم لا نرى بحوثاً ودراسات معززة بالإحصاءات والتحقيقات، تعكف على تحليل أسباب الظاهرة المقلقة التي هي عنوان عدم إحساس بالمسؤولية؟ لم لا تعقد وسائط الإعلام، الفضائيات بالذات، ندوات لخبراء النفس والاجتماع في هذه الشؤون المفعمة بالشجون؟ لماذا تفتقر حسابات الشباب العربي إلى الثقافة الجادة، الفكر، مواكبة الحياة العلمية والتقانية؟

هل يعقل أن يكون أربعمئة مليون عربي لا نبض فيهم لابتكار، لاختراع، لاكتشاف، لإبداع تيارات أدبية وفنية ذات إشعاع وتنوير؟

للأسف، العرب لا يعرفون، لا إجمالاً ولا تفصيلاً، شيئاً عن أكوام التيرابايتات التي تحتلها الثرثرات العبثية في خزائن الخوادم (السرفرات) العالمية في أمريكا وأوروبا، لكن، والمصيبة أعظم، القوى التي تملك تلك المخازن تعرف كل بت وبايت مما يتوهم الواهمون ألّا أحد يراقب، فإن كان يراقب فإنه لا يحاسب.

لزوم ما يلزم: النتيجة التلويثية: هذا الكلام نفسه تلويث، فمن الوهم تصور أنه سيوصد أبواب التلوث الرقمي، لكنها شقشقة هدرت.

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