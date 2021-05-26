الكتاب يتحدى الجائحة

انطلقت قبل أيام الدورة الثلاثون لمعرض أبوظبي الدولي، في حدث يؤكد قدرة الثقافة، والكتاب في القلب منها، على تحدي ظروف جائحة «كورونا»، في خطوة مقدرة من الجهة المنظمة للمعرض ممثلة في مركز أبوظبي للغة العربية، بهدف تمكين المؤلفين وتشجيعهم، وكذلك دعم قطاع النشر والترجمة من اللغة العربية وإليها، سواء في الدولة أو في العالم العربي عامة، ما يصبّ في جهود النهوض بالثقافة، حتى في الظروف الصعبة التي يعيشها العالم اليوم، والتشجيع على القراءة، بوصفها أحد منابع المعرفة والوعي، وخلق روح التسامح والتنور والتحضر.

بإقامة هذه الدورة من معرض أبوظبي للكتاب، وقبله إقامة الدورة السابقة من معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وكذلك مهرجان الشارقة القرائي للطفل قبل أيام، قدّمت الإمارات قدوة حسنة تسجل لها في عدم الركون إلى التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة «كورونا»، والإصرار على تحديها، بالإبقاء على الأنشطة المتصلة بالكتاب والقراءة حاضرة، مع الأخذ بالاعتبار كل الإجراءات والتدابير الضرورية للحماية من انتشار الوباء، بما في ذلك إقامة جزء كبير من الأنشطة افتراضياً، جنباً إلى جنب مع أنشطة فعلية، بما في ذلك مشاركة أكثر من 800 دار نشر من 46 دولة، قدّم المعرض لها كل العون والدعم الضروريين.

نعلم أن الجائحة فرضت تحدّيات كبيرة على سوق النشر في العالم، بما في ذلك في عالمنا العربي، حيث غابت الكثير من معارض الكتب العربية، بما فيها العريقة منها، والتي كانت، بحق، أعراساً كبرى للثقافة والمعرفة، كما أدت صعوبات الشحن والطيران التي فرضتها الظروف المستجدة خلال أكثر من عام إلى بطء وصول الإصدارات الجديدة من أماكن طباعتها أو صدورها إلى المكتبات في بلداننا. ويشهد للإمارات أنها بإقامتها معرضين دوليين للكتاب، في الشارقة وأبوظبي، خلال شهور فقط، أنها قدّمت للكتاب ولحركة الطباعة والنشر ما هي في أمسّ الحاجة إليه من دعم وتشجيع.

وفي إطار الانفتاح على الثقافات والحضارات العالمية المختلفة في عالم اليوم الذي يزداد تداخلاً وتفاعلاً، وتكبر فيه الحاجة لمدّ الجسور بين الأمم والثقافات، وانفتاحها المتبادل على بعضها، فإن منظمي معرض أبوظبي للكتاب اختاروا أن تكون ألمانيا هي ضيف شرف المعرض هذا العام، ما ييسر السبل للتعرف على ثقافة وفكر بلد مهم وقويّ التأثير في الثقافة والحضارة العالميتين، هو الذي كان قدّم لهما وجوهاً لامعة في الفلسفة والشعر والأدب عامة، ومنه انطلقت مدارس فكرية ساهمت بقسط كبير في تطوير الفكر العالمي.

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