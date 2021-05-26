نصيحة.. لا تتجاهل النصيحة

صحيح أن النصيحة لها شروط، ولها وقت مناسب لتقديمها، إن كنت تريد فعلاً الإرشاد والتوجيه، وإن كنت فعلاً حريصاً على فائدة من تنصحه، من الشروط للنصيحة ألا تكون عامة، بل في خصوصية بأن تتحدث مع من تريد نصيحته على انفراد، لا أن تكون في مجلس عام، هنا نصيحتك تكون كالفضيحة، وكما قال الإمام الشافعي في قصيدته:

تعمدني بنصحك في انفرادي.. وجنبني النصيحة في الجماعة

فإن النصح بين الناس نوع.. من التوبيخ لا أرضى استماعه

وإن خالفتني وعصيت قولي.. فلا تجزع إذا لم تعط طاعة

ومع أهمية الخصوصية في النصيحة هناك متطلب آخر يتعلق بالرفق وحسن الكلام والهدوء وعدم رفع الصوت، فعندما تأتي النصيحة برفع الصوت والقسوة في الكلمات، تكون كمن وضع حاجزاً يمنع الاستماع إليك، بل يمنع تنفيذ النصيحة، وبالتالي لن تحقق مبتغاك وهدفك.

وهذه الحالة أيضاً قال عنها الشاعر الكبير الراحل أحمد شوقي:

وآفة النصح أن يكون لجاجاً.. وأذى النصح أن يكون جهاراً

هذا عندما تكون أنت الناصح والموجه والمرشد، لكن عندما تكون بحاجة ماسة للنصيحة وللأخذ بيدك، عندما تكون بحاجة للنهل من خبرات الآخرين والاستفادة من تجاربهم، فعليك أن تتواضع وترخي السمع وتفهم ما يقال، وأن تناقش وتحاور وتسأل، حتى تطمئن لوجاهة ما قيل لك، وحتى تتأكد أن ما وصلك من نصيحة سيكون مفيداً لك في مختلف شؤون حياتك. وفي اللحظة نفسها عليك ألا تتعالى عما يقال وما يصلك من نصح، وكما يقول المؤلف والفيلسوف جورج برنارد شو:«قد تأتيك النصيحة النافعة على لسان مجنون». المشكلة التامة والواضحة، في هذا السياق، هو رفض النصيحة، بل عدم الإصغاء لها، وهي حالة منتشرة.

قد يأتي من هو كبير في السن ومرت عليه تجارب كثيرة خلال مسيرته الحياتية، ويقدم كلمات بليغة محملة بالخبرة والشواهد لمن هو في مقتبل العمر، ومع هذا يلقي بها جانباً ولا يلتفت لها، هذه الحالة تحدث عنها الصحفي والمؤلف والشاعر الإنجليزي الراحل جوزيف أديسون، عندما قال: «لا يوجد شيء نستقبله بممانعة مثل النصيحة».

هي دعوة ونصيحة للفتيات والشباب، وكل من يخطو أولى خطواته نحو الحياة العملية، أن يرخي السمع وأن يستمع لما يقال له، هذا الاستماع قد يقنعك، ثم يجنبك الكثير من الخيبات وألم الإخفاق.

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