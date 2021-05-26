دفاتر جلال برجس

«في ذلك العام زرع الشموسي القمح والشعير، فتحوّلت الأرض الجرداء إلى حقول تختفي فيها قامات الرجال، جاء موسم الحصاد، فنهضت عائلة الشموسي قبيل شروق الشمس، وساروا نحو الحقل، منهم مَنْ يحمل منجلاً، ومنهم مَنْ اكتفى باستخدام قبضته، كان عليّ يزحف نحو السنابل كأنه يحصد ذهباً ويغني، والجميع يردّون من ورائه: منجلي وامنجلاه.. راح للصايغ جَلَاه ما جلاه إلاّ بعلبة.. ريت هالعلبة دواه».

المقطع أعلاه مأخوذ من رواية «دفاتر الورّاق» للكاتب الأردني جلال برجس (50 عاماً) الذي أعلن أمس، عن فوزه بجائزة «البوكر» العربية في أبوظبي، وهو مقطع زراعي، فلّاحي بامتياز يعرفه، ويعرف بيئته الجغرافية الرعوية، كل من عاش في مدينة مأدبا الأردنية، أو عاش في أطرافها الحقولية الترابية الحمراء مثل كبد الطير. وكبد الطير هذه كناية عن خصوبة القرى المحيطة بمأدبا، وخصوبة أراضي القمح والشعير والذرة والخضر والزيتون والحمضيات التي كانت تزرع بكثافة في الفضاءات الزراعية في مأدبا في خمسينات وستينات وسبعينات النصف الثاني من القرن العشرين، بل الأربعينات والثلاثينات كانت عقود الشتاءات والمطر الكريم، قبل أن تموت أو تجف تلك الأرض المأدبوية التي كانت مؤثثة بالزرع والمطر والطيور.

كانت السنين العجاف للفلّاحين تتبعها أعوام ماء يدهم البيوت، ويجرّ معه الأغنام، كما في وصف جلال برجس الذي لم ينه دفاتر الورّاق فقط، وسلّمها إلى «ناردا» التي كانت تزوره مرّتين في الأسبوع، بل رسم لوحة فلاحية حيّة لا يبرع في تشكيلها هذا إلاّ من عاش طفولة وشباب هذا الكاتب الحميم، المُطَهّر ببداوة نقيّة جعلت منه أولاً شاعراً، ثم سردياً قصصياً وروائياً، ثم كاتباً عذباً في أدب المكان وروحه وجمالياته وتمثّلاته الجغرافية العبقرية.

وجد جلال برجس نفسه في الرواية. كان لديه ما يؤهله روحياً ونفسياً وثقافياً لهذه «الوجودية» إن جازت العبارة، ولكن بعيداً عن مفهومها الفلسفي، بل الجمالي والمعرفي والمكاني، وهو لم يخض في تجربة شعرية طويلة لكي نقول إنه انتقل إلى الرواية على عادة الكثير من الشعراء العرب الذين يمكن أن يُطلق عليهم شعراء موسم الهجرة من الرواية إلى الشعر، بل إن روائيته أصيلة، تلقائية، فطرية، تماماً مثل فطرية ذلك المشهد الرعوي الفلّاحي الزراعي الذي اخترت أن أنقله إلى القارئ، ليعرف على الأقل طبيعة مناخ هذه الرواية الفائزة، ولو من خلال مقطع سردي صغير.

ألتقي شخصياً من خلال رواية «دفاتر الورّاق» بروح هذا الكاتب الذي تجمعني به منطقة أو مكان مسقط الرأس: مأدبا، وهو إلى جانب كل ذلك، واحد من جيل روائي أردني وعربي كتب من قلب طفولة وطهرانية المكان، من دون استعلاء ثقافي أو «ثقفنة» مُفْتَعلة للمكان، بحيث بَدَت رواية «دفاتر الورّاق» قصيدة سردية طويلة.

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