شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يرتفع مع دعوة الموظفين للعودة للعمل من مكاتبهم في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فيسبوك" خلال تداولات يوم الثلاثاء رغم الضغوط على القطاع التكنولوجي، لكن سهم شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة ارتفع بالتزامن مع توجيه إدارة الشركة دعوة لموظفيها في الولايات المتحدة للعمل من مكاتبهم.



وذكر المتحدث الرسمي باسم "فيسبوك" بأن الشركة تستعد لإعادة موظفيها للعمل من مكاتبهم في نيويورك مع استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وحث الموظفين على تلقي لقاحات كورونا.



وأضاف أن "فيسبوك" بعثت برسائل عبر البريد الإلكتروني للموظفين من أجل إبلاغهم بضرورة العودة للعمل من المكاتب في مانهاتن بداية من الثاني عشر من يوليو/تموز المقبل بسعة استيعابية تصل إلى 25%.



يأتي ذلك وسط توجه من العديد من الشركات والبنوك في الولايات المتحدة لإعادة موظفيهم للعمل من المقرات والمكاتب بفعل سيطرة أمريكا نسبيا على تفشي كورونا وتطعيم ما يقرب من نصف المواطنين البالغين في البلاد باللقاحات اللازمة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "فيسبوك" بنسبة 1% إلى 327.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 329.1 دولار وأقل سعر عند 324.8 دولار.