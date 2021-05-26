شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات يوم الثلاثاء متخلية عن المكاسب التي سجلتها في بداية الجلسة، وذلك عقب بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات مؤسسة كونفرنس بورد عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى 117.2 نقطة في الشهر الجاري من 117.5 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند 119 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا عن طريقة توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض وفرض بعض الإجراءات الاحترازية والإغلاق.



وأشار البيت الأبيض في بيان رسمي إلى أن نصف عدد المواطنين البالغين في أمريكا سوف يكونون قد حصلوا على الجرعات الكاملة من لقاحات فيروس كورونا بنهاية يوم الثلاثاء ضمن خطة لتطعيم 70% من المواطنين قبل أوائل يوليو/تموز القادم.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بأقل من 0.1% أو ما يعادل 2 سنت وأغلق الخام عند 66.07 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.5 دولار وأقل سعر عند 65.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% أو ما يعادل 19 سنتا وأغلق عند 68.65 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 67.8 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 81 نقطة) إلى 34312 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34511 نقطة وأقل مستوى عند 34266 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 4 نقاط) إلى 13657 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13751 نقطة وأقل مستوى عند 13631 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 4188 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4213 نقطة وأقل مستوى عند 4182 نقطة.