شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض مع تساقط أمطار في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية وقعت تحت وطأة الضغوط نتيجة تساقط أمطار غزيرة في مناطق شاسعة بالولايات المتحدة.



ويرى مراقبون أن الذرة والصويا ربما تشهدان وفرة في المعروض بأمريكا بعد تساقط أمطار في مناطق الغرب والوسط التي تشهد مساحات شاسعة مزروعة بهاتين السلعتين.



تجدر الإشارة إلى أن الصين أعلنت الأسبوع الماضي فرض إجراءات من شانها تقييد ارتفاع أسعار السلع مما يهدد تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وأظهرت توقعات مسح أجرته وكالة "رويترز" أن تعلن وزارة الزراعة الأمريكية عن زراعة 91% من المستهدف من محصول الذرة في الولايات المتحدة حتى يوم الأحد الماضي، وزراعة 80% من محصول الصويا المستهدف.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.8 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.7% إلى 15.11 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 15.38 دولار وأقل سعر عند 14.99 دولار.