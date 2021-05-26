شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق ارتفاع وسط انخفاض الدولار وصدور بيانات ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات مؤسسة كونفرنس بورد عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى 117.2 نقطة في الشهر الجاري من 117.5 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند 119 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا عن طريقة توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض وفرض بعض الإجراءات الاحترازية والإغلاق.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 20:53بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.8 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.5% أو ما يعادل 15 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 28.06 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 28.160 دولار وأقل سعر عند 27.545 دولار.