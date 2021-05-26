شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر إيجابياً وسط ضعف الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل ضعف الدولار فضلا عن متابعة الأسواق لبيانات اقتصادية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان انخفض بنسبة 0.1% مما يثير القلق بشأن استمرار معاناة ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الانكماش.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا عن طريقة توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض وفرض بعض الإجراءات الاحترازية والإغلاق.



ونجحت العديد من الدول بالفعل في السيطرة على تفشي الفيروس، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا وغيرها، مما أدى إلى تخفيف قيود الإغلاق بشكل جزئي وتدريجي.



كانت جامعة "جون هوبكينز" قد أعلنت مؤخراً أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز 160 مليون حالة على مستوى العالم في حين توفي ما يقرب من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص حتى اللحظة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 108.7، وسجل أعلى سعر عند 109.07 وأقل سعر عند 108.5.