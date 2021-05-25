الاقتصاد

8.1 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة لأغراض الاستهلاك في الربع الأول

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شكرا لقرائتكم خبر عن 8.1 مليار درهم قروضاً شخصية جديدة لأغراض الاستهلاك في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

  • متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الائتمان المصرفي للإنشاءات يرتفع 0.04% ويتراجع للعقارات 1.8% في الربع الأول

 

تراجع إجمالي الائتمان المصرفي لقطاعي العقارات والإنشاءات بحوالي 1.4% في الربع الأول من العام الجاري إلى 322.87 مليار درهم، مقابل 327.53 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وبحسب أحدث بيانات مصرف الإمارات المركزي ارتفع الائتمان المصرفي لقطاع الإنشاءات بحوالي 0.04% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 61.84 مليار درهم مقابل 61.812 مليار درهم في نهاية 2020. وتراجع خلال الفترة نفسها الائتمان المصرفي لقطاع العقارات بحوالي 1.8% إلى 261.04 مليار درهم مقابل 265.72 مليار درهم في نهاية 2020.

ارتفاع الإقراض لتجارة الجملة 1.7% وتراجعه 2.1% للتجزئة

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي لقطاع التجارة بحوالي 0.64% في الربع الأول 2021 إلى 139.56 مليار درهم، مع ارتفاع الائتمان لأنشطة تجارة الجملة بحوالي 1.7% على 101.7 مليار درهم، وتراجع الائتمان لأنشطة تجارة التجزئة بنحو 2.1% إلى 37.86 مليار درهم. 
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية لمصرف الإمارات المركزي أن قيمة القروض الشخصية للأفراد للأغراض الاستهلاكية ارتفعت بحوالي 2.5%، وبواقع 8.1 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 333.882 مليار درهم، فيما تراجعت القروض الشخصية لأغراض الأعمال بحوالي 7.44% إلى 96.89 مليار درهم في نهاية مارس مقابل 104.68 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وتراجع الائتمان المصرفي لقطاع الزراعة بحوالي 4.7% في الربع الأول من 2021 إلى 2.07 مليار درهم، وانخفض كذلك الائتمان لقطاع الصناعة بحوالي 0.8% إلى 72.94 مليار درهم، وتراجع الائتمان لقطاع التعدين خلال الفترة نفسها بحوالي 2% إلى 14.64 مليار درهم.
وارتفع الائتمان المصرفي لقطاع الكهرباء والغاز والمياه بحوالي 2.6% إلى 28.02 مليار درهم. فيما تراجع الائتمان لقطاع النقل والتخزين والاتصالات بحوالي 0.1% إلى 84.74 مليار درهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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