شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إدراجات جديدة في سوق أبوظبي.. وبحث دعوة «سباك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تقديم الحوافز الإيجابية للمستثمرين ودعم الطروحات العامة الأولية في ظل التحديات المتمثلة بارتفاع أسواق الأسهم العالمية.

ونقلت بلومبيرج عن محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، قوله إن السوق قد يشهد 10 إدراجات جديدة على الأقل هذا العام، وهو أكبر عدد من الطروحات الأولية. وبأن الهيئة تقدم تسهيلات كبيرة ومرونة في الحد الأدنى لحجم الحصة المطلوب لمبيعات الأسهم، وسط وعود بتخفيض أو إلغاء رسوم الإدراج.

من جانبه قال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ «القابضة»: إن زيادة العائد على أصولنا جزء من استراتيجية المجموعة. ومن خلال القيام بذلك، فإنك تفتح أسواق رأس المال ليس فقط للمستثمرين المحليين ولكن أمام الأجانب أيضاً. مضيفاً: نُخطط لطرح المزيد من الأصول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتابع السويدي قائلاً: تستكشف «القابضة» مبادرات أخرى مثل دعوة صناديق الاستثمار العقارية، وطرح السندات، وصناديق التداول في البورصة. ويهدف السوق إلى مضاعفة القيمة السوقية للبورصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حيث بلغت القيمة 750 مليار درهم (204 مليارات دولار). مع نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويقوم سوق أبوظبي للأوراق المالية أيضاً بطرح إمكانية دعوة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة «سباك» للإدراج في البورصة بعد استيفاء بعض الشروط.