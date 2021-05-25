عطلةٌ أطول وصحة مستدامة

ستختبر إسبانيا هذا العام أسبوع عمل مدعوماً من الحكومة لمدة أربعة أيام يشمل نحو 200 شركة تضم حوالي 6000 موظف على مستوى البلاد.

وينظر بعض أرباب المصالح إلى فوائد أسبوع العمل الأقصر على أنها زيادة في الإنتاجية، وقوة عاملة أكثر سعادة، وقليل من التغيّب عن العمل، إضافة إلى انخفاض معدل دوران الموظفين. وقد تشمل الفوائد التي تعود على الموظفين أنفسهم صحة عقلية وجسدية أفضل، وفرصة لتحقيق توازن أكثر عدلاً بين العمل والحياة المنزلية.

في أستراليا، هناك مناقشات جادة حول الفوائد التي قد يوفرها أسبوع العمل لمدة أربعة أيام لأصحاب العمل والعاملين على حد سواء. وقد جلبت التكنولوجيا معها العديد من الكفاءات إلى مكان العمل، ومكنت الموظفين من أداء مهامهم بشكل أسرع وأكثر إنتاجية، ولكن لم تكن هناك فائدة تذكر فيما يتعلق بطرح مزيد من وقت الفراغ.

وعلى العكس استمر الموظفون في العمل بنهج أسرع من قبل، على الرغم من حقيقة أن وتيرة العمل المرتفعة باستمرار دون خلق توازن بين الراحة والاستجمام أمر غير مستدام. ولا ينبغي أن يكون تقدير العمال مرتبطاً فقط بإنتاجيتهم الاقتصادية.

ويثير إعلان حكومة ولاية فيكتوريا عن استثمار قياسي بلغ 3.8 مليار دولار في الصحة العقلية، بما في ذلك توفير أسرّة جديدة للصحة العقلية، أسئلة مهمة أيضاً، وعلى رأسها، إلى أي درجة ساهمت الطريقة التي نعمل بها عموماً في مشاكل الصحة العقلية؟

مع المعيار الحالي المتمثل في العمل لمدة خمسة أيام وعطلة نهاية أسبوع مدتها يومان، فإن الحياة أصبحت تزاحم وتدافع بالنسبة للكثيرين. وبالكاد هناك ما يكفي من الوقت في هذين اليومين لإعادة ترتيب أمور المنزل، وملء الثلاجة من جديد قبل أن يبدأ كل شيء مرة أخرى. أضف إلى المعادلة احتياجات الأطفال، والإشراف على الدراسة، والدروس والرياضة في عطلة نهاية الأسبوع، والكثير من الاحتياجات المنزلية الإضافية التي تستنزف ما تبقى من وقت العطلة القصير.

من جانب آخر، ستمنح عطلة نهاية الأسبوع لمدة ثلاثة أيام العمال فرصة ليس فقط للقيام بما يجب القيام به ولكن أيضاً لإعادة شحن ورعاية اهتماماتهم أخرى.

التغيير في هذا المجال ليس بالأمر السهل، ويتطلب تحولاً في الرؤية، والاعتراف بأن تنمية الإمكانات الفردية ومكنوناتها ليس فقط عن طريق الموظف، ولكن عن طريق صاحب العمل أيضاً، من خلال سعيه بشتى الطرق لتحسين أداء موظفيه وتخفيض معدل دورانهم في مكان العمل.

نحن بحاجة إلى مفكرين مبدعين لمراجعة طريقة عملنا بشكل نقدي وتحديد ما إذا كان أسبوع العمل لمدة أربعة أيام سيضع صحة العامل وإنجاز مهامه في قلب سياسات كل مؤسسة، ما يعود بالفائدة العظيمة لصالح كلا الطرفين.

«ذا إيج»