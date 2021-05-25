شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "معدنية" تُعدل توصية تخفيض رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنيه"، بتعديل التوصية بتخفيض رأس مال الشركة إلى 234 مليون ريال بدلاً من 260.3 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تخفيض رأس المال بنسبة 16.8% من 281.120 مليون ريال إلى 234 مليون ريال، وبذلك ينخفض عدد الأسهم من 28.1 مليون سهم إلى 23.4 مليون سهم.

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، وذلك بإلغاء 4.7 مليون سهم من أسهم الشركة، علماً بأنه سيتم تخفيض سهم لكل 5.966 سهم.

وكانت الشركة قد أوصت بتخفيض رأس المال بنسبة 7.4% من 281.120 مليون ريال إلى 260.307 مليون ريال، وبذلك ينخفض عدد الأسهم من 28.1 مليون سهم إلى 26 مليون سهم.

ويُشار إلى أن "معدنية" حققت صافي خسائر بلغ 7.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 7.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكلفة التمويل.

وفي المُقابل، انخفضت المبيعات إلى 65.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 79.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.