شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع وسط انخفاض الدولار وصدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تسجيل بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات مؤسسة كونفرنس بورد عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى 117.2 نقطة في الشهر الجاري من 117.5 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند 119 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا عن طريقة توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض وفرض بعض الإجراءات الاحترازية والإغلاق.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.8 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو ما يعادل 13.5 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1898 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، وسجل أعلى سعر عند 1900.5 دولار وأقل سعر عند 1873.5 دولار.