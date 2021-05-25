شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يبقي على خسائره بعد بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر، وأبقت العملة الأمريكية على خسائرها في أعقاب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات مؤسسة كونفرنس بورد عن أن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى 117.2 نقطة في الشهر الجاري من 117.5 نقطة في الشهر الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع المؤشر عند 119 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا عن طريقة توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض وفرض بعض الإجراءات الاحترازية والإغلاق.



ونجحت العديد من الدول بالفعل في السيطرة على تفشي الفيروس، ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وألمانيا وغيرها، مما أدى إلى تخفيف قيود الإغلاق بشكل جزئي وتدريجي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 18:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.8 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.