زين تتصدر باقي شركات الاتصالات في معدل زمن الاستجابة لأغلب الألعاب الالكترونية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر شركة زين السعودية باقي شركات الاتصالات في السعودية قائمة معدل زمن الاستجابة في أغلب الألعاب الالكترونية، بحسب تقرير الربع الأول من عام 2021 لمبادرة «Game Mode»، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الالكترونية، كما يستعرض التقرير أشهر منصات الألعاب الالكترونية، وأكثر الألعاب رواجا في مجتمع اللاعبين، ويقدم حزمة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الالكترونية.

وكشف التقرير عن تصدر شركة (زين) قائمة معدل زمن الاستجابة في لعبة Fortnite» فورت نايت» بعد تسجيلها معدل 18 ملي ثانية كزمن للاستجابة، جاءت بعدها على التوالي: شركة الاتصالات السعودية STC، ثم موبايلي، وتلتها الاتصالات المتكاملة.

فيما تصدرت شركة زين لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة FIFA «فيفا» مسجلة 13 مللي ثانية كمعدل لزمن الاستجابة، وتلتها مرتبة شركات: الاتصالات السعودية STC، وبالتساوي كانت شركة موبايلي شركة الاتصالات المتكاملة في المركز الثالث.

كما كشف التقرير الربعي الصادر عن (هيئة الاتصالات) عن تصدر شركة زين لمقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة، في لعبة Apex Legends (آبيكس ليندز) بعد تسجيلها 13 مللي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: STC، وتلتها موبايلي ثم رابعا الاتصالات المتكاملة.

في الوقت الذي تصدرت فيه موبايلي قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة للعبة League of Legends (ليج اف ليندز) بعد تسجيلها متوسط استجابة يصل إلى 81 مللي ثانية، فيما حلت شركتا موبايلي وزين ثانيا، وجاءت أخيرا شركة الاتصالات المتكاملة.

وفي آخر الألعاب المرصودة في تقرير معدل زمن الاستجابة في الألعاب الأكثر استخداما في المملكة جاءت شركة زين في المركز الأول بعد تسجيلها لأفضل معدل زمن استجابة في لعبة Dota 2 (دوتا 2) بـ 20 مللي ثانية، جاءت بعدها على التوالي شركات: الاتصالات المتكاملة، ثم الاتصالات السعودية STC، وأخيرا موبايلي.

ترتيب الشركات حسب زمن الاستجابة:

لعبة فورت نايت (Fortnite)

1 - شركة زين

2 - الاتصالات السعودية STC

3 - موبايلي

4 - الاتصالات المتكاملة

لعبة فيفا (FIFA)

1 - شركة زين

2 - الاتصالات السعودية STC

3 - موبايلي + الاتصالات المتكاملة

لعبة آبيكس ليندز (Apex Legends )

1 - شركة زين

2 - الاتصالات السعودية STC

3 - موبايلي

4 - الاتصالات المتكاملة

لعبة ليج اف ليندز (League of Legends)

1 - موبايلي

2 - زين + STC

3 - الاتصالات المتكاملة

لعبة دوتا 2 (Dota 2)

1 - شركة زين

2 - الاتصالات المتكاملة

3 - الاتصالات السعودية STC

4 - موبايلي