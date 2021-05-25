شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلل مكاسبه قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقلل الخام مكاسبه مع ترقب بيانات المخزون الأمريكي.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات النفط في الولايات التحد، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.8 نقطة وأقل مستوى عند 89.5 نقطة.



هذا، وتتواصل الجهود على مستوى العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا عن طريقة توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للمرض وفرض بعض الإجراءات الاحترازية والإغلاق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 66.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.5 دولار وأقل سعر عند 65.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% إلى 68.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.9 دولار وأقل سعر عند 67.8 دولار.