إطلاق برامج تدريب لرفع مهارات العاملين بالقطاع السياحي

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ودعت الوزارة جميع الراغبين من المواطنين والمواطنات في تنمية وصقل مهاراتهم في القطاع السياحي بأفرعه ومجالاته كافة، إلى التسجيل عبر المنصة الالكترونية (أهلها) التابعة لوزارة السياحة والدخول على منصة التعليم السياحي الالكتروني، من خلال الرابط التالي
http://elearning.mt.gov.sa، للاستفادة من تلك البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بشكل مجاني بحسب ما هو موضح في المنصة.
وتتضمن تلك البرامج عددا من المواضيع المرتبطة بالقطاع السياحي بشكل مباشر، من بينها برامج تدريبية لصناعة السياحة وتسويق الوجهات السياحة في المملكة، إضافة إلى برامج إضافية حول تنمية المهارات القيادية والإشرافية والعلاقات العامة والمراسم البروتوكولية، إلى جانب تطوير مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي.
يذكر أن منصة (أهلها) هي منصة تدريب رقمي تابعة لوزارة السياحة، وهي إحدى برامج استراتيجية تنمية رأس المال البشري في القطاع السياحي، والتي تم تطويرها لتكون منصة تدريب تفاعلية متخصصة توفر مجموعة من البرامج التثقيفية والتطويرية والتأهيلية باستخدام أساليب مطورة لكل المهارات في القطاع السياحي، ودعم المتدربين بمحتوى تعليمي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية يتم من خلالها تقديم شهادات معتمدة، وذلك لتلبية احتياجات القطاع السياحي من المواهب الوطنية المميزة.
أبرز البرامج:
- تسويق الوجهات السياحية في المملكة
- تنمية المهارات القيادية والإشرافية
- العلاقات العامة والمراسم البروتوكولية
- تنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية
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