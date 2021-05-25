شكرا لقرائتكم خبر سبكيم تعتزم شراء 66 مليون سهم خلال 12 شهرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، على شراء الشركة لنحو 66.35 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة.

وأوضحت الشركة في بيان على (تداول)، أن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة، مبينة أنه سيتم تمويل شراء الأسهم من مواردها الذاتية.

وذكرت أن الجمعية فوضت مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية والاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة.

وأفادت الشركة أن العمومية وافقت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2021.

وكانت الجمعية العمومية للشركة، وافقت العام الماضي على شراء الشركة نحو 73.13 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة، وذلك لرؤية مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.

وأعلنت الشركة في سبتمبر 2020 أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية الشراء بنحو 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 39.02 مليون ريال، كما أعلنت في يناير 2021 الانتهاء من المرحلة الثانية بشراء 2.7 مليون سهم بقيمة 40.3 مليون ريال، وتم الانتهاء في أبريل الماضي من المرحلة الثالثة بشراء مليون سهم بقيمة إجمالية 20.48 مليون ريال.

عمليات شراء أسهم:

سبتمبر 2020







شراء 2.5 مليون سهم



بقيمة 39.02 مليون ريال







شراء 2.7 مليون سهم



بقيمة 40.3 مليون ريال







شراء مليون سهم



بقيمة 20.48 مليون ريال

