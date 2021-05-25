سبكيم تعتزم شراء 66 مليون سهم خلال 12 شهرا

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وأوضحت الشركة في بيان على (تداول)، أن مجلس الإدارة يرى أن سعر سهم الشركة أقل من قيمته العادلة، مبينة أنه سيتم تمويل شراء الأسهم من مواردها الذاتية.
وذكرت أن الجمعية فوضت مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ موافقة الجمعية والاحتفاظ بأسهم الخزينة لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة.
وأفادت الشركة أن العمومية وافقت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل (ربع/نصف) سنوي عن العام المالي 2021.
وكانت الجمعية العمومية للشركة، وافقت العام الماضي على شراء الشركة نحو 73.13 مليون سهم من أسهمها وتخصيصها كأسهم خزينة، وذلك لرؤية مجلس الإدارة أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة.
وأعلنت الشركة في سبتمبر 2020 أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية الشراء بنحو 2.5 مليون سهم بقيمة إجمالية 39.02 مليون ريال، كما أعلنت في يناير 2021 الانتهاء من المرحلة الثانية بشراء 2.7 مليون سهم بقيمة 40.3 مليون ريال، وتم الانتهاء في أبريل الماضي من المرحلة الثالثة بشراء مليون سهم بقيمة إجمالية 20.48 مليون ريال.
عمليات شراء أسهم:
سبتمبر 2020
- شراء 2.5 مليون سهم
- بقيمة 39.02 مليون ريال
يناير 2021
- شراء 2.7 مليون سهم
- بقيمة 40.3 مليون ريال
أبريل 2021
- شراء مليون سهم
- بقيمة 20.48 مليون ريال
مايو 2021
- شراء 66.3 مليون سهم خلال 12 شهرا
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