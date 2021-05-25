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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مسار جذب وتطوير الاستثمار بقطاع خدمة ضيوف الرحمن، عنوان ورشة عمل تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عن بعد اليوم، بالتعاون مع وزارة الاستثمار. ويشارك في الورشة رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة منير محمد ناصر وأمين عام الغرفة المهندس عبدالله أبو النصر والمدير التنفيذي لإدارة حلول أعمال المستثمرين بوزارة الاستثمار ماجد السعدي ورئيس قسم الشركات للقطاع الخاص بالوزارة عبدالعزيز السبيل. وتقدم الورشة عرضا عن منصة استثمارات المدينة المنورة وعرضا عن برنامج خدمة ضيوف الرحمن واستراتيجية المنشآت.

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