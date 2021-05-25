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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، تستضيفه مصر خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية من 33 دولة أفريفية، وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية الدولية والأفريقية ونخبة من رجال الأعمال. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب إنه من المقرر أن يتضمن المنتدى نحو سبع جلسات تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.



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