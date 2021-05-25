منتدى رؤساء

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وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب إنه من المقرر أن يتضمن المنتدى نحو سبع جلسات تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال، سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.
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