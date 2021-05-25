اعتماد 7 مخططات بالمدينة توفر 2.1 ألف أرض سكنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة سبع مخططات سكنية في نطاق المدينة المنورة، بمجموع مساحات بلغت 1.49 مليون م2، توفر أكثر من 2.1 ألف قطعة سكنية، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021. ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 2119 قطعة سكنية، و11 قطعة مخصصة للحدائق، و11 للمدارس، و14 قطعة للمساجد، في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، وذلك بعد التأكد من موافقة المخططات المعتمدة للمعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة، لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.



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