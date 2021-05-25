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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة ارتفع بأكثر من 3% في أوائل 2021 بفضل الصادرات.

وقالت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية أمس «إن الناتج المحلي الإجمالي لسنغافورة نما بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 3.1% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام».

وتوسع اقتصاد الدولة بنسبة 1.3% على أساس سنوي، بعد أن كان التقدير السابق 0.2% ، في ارتداد جزئي عن الانكماش البالغ 2.4% للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020 وعلى الرغم من إعادة فرض بعض القيود المحلية مؤخرا استجابة لارتفاع طفيف في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، حافظت الوزارة على توقعاتها للنمو للعام بنسبة تتراوح بين 4 و6%.